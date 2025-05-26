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Haberler İzmir İzmir’de feci olay! Düğün salonunda taş kemer devrildi, doktor öldü, karısı ağır yaralı!

İzmir’de feci olay! Düğün salonunda taş kemer devrildi, doktor öldü, karısı ağır yaralı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menemen ilçesinde çocuklarının eğitim gördüğü anaokulu tarafından düzenlenen etkinliğe katılan çifti ölüm ayırdı. Etkinliğin düzenlendiği düğün salonunda bulunan taş kemerin yıkılması sonucu ağır yaralanan doktor hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi ise yaşam mücadelesi veriyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay dün Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü anaokulunun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi. Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine, düğün salonunun çıkışında bulunan taş kemer devrildi.

Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken AFAD ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çiftlerden Mehmet Fatih Baltacı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler Baltacı'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi N.C.'nin (50) de bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin jandarmadaki ifadesinde, kemer üzerinde branda olduğu, rüzgarın etkisiyle kemerli yapıyı bu brandanın yıktığı, yaşanan olaydan ötürü üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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