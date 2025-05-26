Yaşlı adam serinlemek istediği gölette boğuldu

İzmir'in Tire ilçesinde 72 yaşındaki Metin Özcan serinlemek için girdiği gölette boğularak can verdi. Talihsiz olay Eskioba köyü göledinde yaşandı. İddiaya göre, Cumartesi gününden buyana kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın oğlu Halil Özcan göl kenarında babasının kıyafetleri ile çizmelerini buldu.

Metin Özcan

Bölgeye, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. Özcan'ın yakınları çalışmalarını göl kenarından izlerken dalgıçların su altında arama tarama çalışmaları ise yaklaşık 4 saat sonra sonuç verdi. Serinlemek için gölede girdiği tahmin edilen yaşlı adamın cesedi gölün 5 metre dibinde bulundu. Sudan çıkarılan Metin Özcan'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.