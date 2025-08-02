Honda’dan Aliağa’ya dev yatırım

Honda Türkiye, motosiklet pazarındaki hızlı büyümeyi desteklemek amacıyla İzmir Aliağa'da yeni bir üretim tesisi kurma kararı aldı. Aliağa'da kurulacak yeni fabrika, Honda'nın Türkiye'deki motosiklet operasyonlarında üretim ayağını yeniden başlatacak. Üretimin 2026 yılının ortalarında başlaması planlanıyor. İlk etapta yılda 100 bin motosiklet üretilecek; uzun vadede kapasitenin 200 bin adede çıkarılması hedefleniyor. 300 KİŞİYE İSTİHDAM

Tesisin toplam yatırım tutarı, makine ve ekipman dahil yaklaşık 20 milyon dolar olarak belirlenirken, fabrikanın yaklaşık 300 kişiye doğrudan istihdam yaratması öngörülüyor. Bu yatırım, Türkiye'nin sadece iç pazardaki talebe cevap vermesini değil, aynı zamanda global motosiklet satışlarını destekleyecek bir üretim merkezi olarak konumlanmasını da hedefliyor. Honda'nın Türkiye'deki yeni fabrika kararı, ülkenin artan pazar potansiyelini ve stratejik konumunu ön plana çıkarıyor.