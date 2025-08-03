Alaçatı’da geceyi kurşunlar deldi! Silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Alaçatı'da, cuma gecesi yaşanan silahlı kavga ortalığı karıştırdı. Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın 2 ay önce boşandığı eski eşi Mustafa Aksakallı'nın işlettiği gece kulübünde çıkan çatışmada, biri işletmeci olmak üzere 7 kişi yaralandı. Silah sesleriyle panikleyen müşteriler camlardan kaçarken, olayla ilgili 2 kişi suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Melik Efe Arşan (19) ve Hüseyin Kerem A. (19) isimli şahıslarla işletme çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşünce, açılan ateş sonucu işletme sahibi Mustafa Aksakallı (39) sağ bacağından yaralandı. Mekanda bulunan Zeynep G.'ye (25) seken kurşun isabet etti. Panikle kaçan kişilerden Kubilay Ege E. (20), Ahsen İrem T. (20), Elifnaz Y. (20), Dila B. (21) ve Rabia Merve C. (33) de mekanda kırılan camlar nedeniyle yaralandı.

PANİK ANLARI

Silah seslerini duyan müşterilerin birçoğu panikle mekanın pencerelerinden kaçmaya çalıştı. Eğlence merkezinde yaşanan panik, cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde, art arda gelen silah sesleri sonrası müşterilerin panikle kaçışıp,

çığlık attığı anlar yer aldı. Yaşanan silahlı kavganın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

'MASAYLA İLGİLENİLMEDİ' İDDİASI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen Melik Efe Arşan ve Hüseyin Kerem A.'yı suç aleti tabancayla birlikte olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, ilk ifadelerinde, olayın masalarıyla ilgilenilmemesi nedeniyle başladığını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştiren Melik Efe Arşan'ın, İzmir'de faaliyet gösteren Margi suç örgütü lideri Tayfur Arşan'ın oğlu olduğu iddiaları dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Aynı sokağın devamında geçtiğimiz aylarda İzmirli iş insanı da ayağından silahla vurulmuştu. Yaz döneminde İzmir'in gözde turizm merkezi Alaçatı'nın her noktasında polis ekiplerinin görevlendirilmesine rağmen, bu tarz olayların yaşanması ve ulu orta silah kullanılması vatandaşları tedirgin ediyor. Eğlence mekanlarının gerekli güvenlik tedbirlerini artırması ve mekana girişlerde üst aramalarının yapılması yönünde görüş belirten vatandaşlar, toplumda silah kullanımını en aza indirmek için yasalarda önemli değişikliğe gidilmesi gerektiğini savundu.