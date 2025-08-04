İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a hizmet eleştirisi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, Çeşme'de yaşanan su kesintileri ile kentteki temizlik ve altyapıdaki eksilikler nedeniyle tepki gösterdi.

Çankırı, yazılı açıklamasında, Belediye Başkanı Tugay'ı, Çeşme'de 25 Temmuz'dan itibaren devam eden zorunlu su kesintisi uygulaması üzerinden eleştirdi.

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı

Vatandaşın mağduriyetine dikkati çeken Çankırı, şunları kaydetti:

"Çeşme'de vatandaş musluk başında su beklerken, çıkmış İzmir'de Dubai hayalleri kuruyor. Üstelik susuzluk gibi hayati meselede kamuoyunu bilgilendirmeyi cahillik olarak niteliyor. Sayın Tugay, asıl cahillik, Çeşme'de yaşanan su krizine 'DSİ izin vermedi.' diyerek beceriksizliğinizi örtmeye çalışmanızdır. Çeşme sınırları içinde ne büyükşehir ne de ilçe belediyesi olarak herhangi bir kuyu açma talebiniz yok. Dubai rüyasından uyanır da DSİ'nin kuyu yönetmeliğine bir göz atarsanız gerçeklerle yüzleşmiş olursunuz. Hizmet üretmeden hayal kurmak kolay ama İzmir artık laf değil, çözüm istiyor."

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı

"25 YILDIR CHP'NİN YÖNETTİĞİ İZMİR'DE HİZMET NEREDE?"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise parti binasında gerçekleştirilen Daraltılmış İl Danışma Meclis Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Tugay'ın söylemlerine tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin altyapı ve hizmetlerde yetersiz kaldığını savunan Saygılı, şunları söyledi:

"25 yıldır CHP'nin yönettiği İzmir'de hizmet nerede? Yollardan mağdur muyuz? Evet. Çöplerden, pis kokulardan, sinekten mağdur muyuz? Evet. Ulaşımdan mağdur muyuz? Elbette. Altyapıdan mağdur muyuz? Kesinlikle. CHP'li başkanların bir önceki dönem projelerini çöpe atmasından, kronikleşmiş beceriksizlikten, liyakatsiz kadrolardan mağdur muyuz? Maalesef evet. Her gelen CHP'li başkan bir öncekini suçluyor, projeleri rafa kaldırıyor, olan yine İzmirlilere oluyor. Belediyecilik dediğiniz bu mu Sayın Tugay? Bir de kalkmışsınız, 'Devlet bugün vatandaşına sahip çıkmıyor.' diyorsunuz. Sayın Tugay, siz hekim kökenlisiniz. Sağlık sistemimizin AK Parti döneminde nereden nereye geldiğini çok iyi biliyorsunuz. AK Parti iktidarları son 23 yılda başta sağlık olmak üzere savunma sanayisinden ulaşıma, eğitimden teknolojiye kadar her alanda ülkemize çağ atlattı. Vatandaşımızın derdiyle dertlendi, ihtiyacı olduğunda hep yanında oldu."

"CHP BELEDİYECİLİĞİ YA LAF ÜRETİR YA DA DEVLETİ SUÇLAYARAK SORUMLULUKTAN KAÇAR"

Saygılı, İzmir depreminde her türlü afette devletin vatandaşının yanında olduğunu ifade etti.

İzmir'deki kooperatif projelerine değinen Saygılı, "AK Parti iktidarları, söz verip ev yapmayan değil, söz verip kısa sürede anahtar teslimi yapan bir anlayışla hareket etti. CHP belediyeciliği gibi 'Size ev yapacağız.' diyerek İzmirlilerin umutlarıyla oynayan, onları aldatıp ortada bırakan bir sahtekarlık sistemi kurmadı. AK Parti iktidarı, 23 yıldır hizmetiyle, yatırımıyla, reformlarıyla milletin yanındadır. CHP belediyeciliği ise ya laf üretir ya da devleti suçlayarak sorumluluktan kaçar. Siz hala 'Belediye kar amacı gütmez.' diyerek iş yapmamanın mazeretini üretin; biz millete hizmet etmeye devam edelim." açıklamasında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

Saygılı, kentteki çöp sorununa da dikkati çekerek, "İzmir yıllardır çöp sorununa gözlerini kapatan, kulaklarını tıkayan bir zihniyetin elinde. 'Harmandalı artık bitmiştir, yeni bir alan bulun, gerekli adımları atın.' dedik ama CHP zihniyeti her zamanki gibi ihmali ve inadı tercih etti. Hem çöpleri kontrolsüzce biriktirdiler hem de aynı bölgeyi yeni konut alanlarına açtılar. Sonuç, çevre felaketi. Bugün İzmir'in çöp sorunu artık ertelenemez bir meseledir. Sayın Cemil Tugay'a sesleniyoruz: Süreci bilmiyorsanız öğrenin, biliyorsanız artık üzerinize düşeni yapın. AK Parti olarak Yamanlar için gereken her türlü desteğe hazırız. Yeter ki artık İzmir kaybetmesin." ifadelerini kullandı.