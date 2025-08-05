Uzman isimden İzmir’e kuraklık uyarısı: Bu dönemi zor atlatırız

'MAALESEF BİZ TEDBİR ALMADIK'

İzmir başta olmak üzere Batı Anadolu'daki barajların boşaldığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu beklediğimiz bir kuraklık, sürpriz değil. Uzun yıllardan beri '2020 sonrasına ciddi bir kuraklık geliyor, B ve C planlarının yapılması gerekiyor' diyoruz. 2020'de gerekli yerleri uyardık. Kuraklık geldi. Bu arada bütün dünya 2020'den sonra kuraklığa karşı ciddi tedbirler aldı. Çim dikmek, havuzların doldurulması, çok su isteyen bitkilerin sulanması yasaklandı. 2020'den sonra bir dizi tedbir alındı ama maalesef biz almadık. Suyu çok kötü yönetiyoruz. Suyun yüzde 78'i tarımda, yaklaşık yüzde 15-18'ini sanayide, yüzde 5'i kullanma suyu olarak kullanıyoruz. Bütün gelişmiş ülkeler önlem alırken biz büyük yanlışlar yaptık" dedi.