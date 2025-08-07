İzmir’deki yolsuzluk soruşturmasında 2 iddianame daha

İZMİR Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında hazırlanan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 65 şüpheli hakkında 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

MAHKEMECE KABUL EDİLDİ

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İzBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarının "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi görevleri kapsamında iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" ile "Kent Temizliği Şube Müdürlüğü görevleri kapsamında iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı"na yönelik bölümü kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen, aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 şüpheli 24 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmalarının "Ulaşım yollarında asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme yapılması" işlerine yönelik bölümü kapsamında hazırlanan iddianame ise İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.