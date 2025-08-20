İzmir elektrik kesintisi 20 Ağustos Çarşamba

Son dakika haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 20 Ağustos Çarşamba İzmir elektrik kesintisi...
14:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Sağancı
10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
14:00 - 17:00
DİKİLİ / İZMİR
Kocaoba
Kıroba
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Abdi İpekçi
10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bucak
Cevizalan
Kutlubeyler
Üçkonak
Gerçekli
Birgi
09:30 - 17:00
TİRE / İZMİR
Eskioba
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Yaka
Yeni
Hacı İsa