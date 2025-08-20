  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir elektrik kesintisi 20 Ağustos Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreli elektrik kesintileri olacağı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 20 Ağustos Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

Son dakika haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 20 Ağustos Çarşamba İzmir elektrik kesintisi...

14:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Sağancı

10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık

14:00 - 17:00
DİKİLİ / İZMİR
Kocaoba
Kıroba

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Abdi İpekçi

10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bucak
Cevizalan
Kutlubeyler
Üçkonak
Gerçekli
Birgi

09:30 - 17:00
TİRE / İZMİR
Eskioba

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Yaka
Yeni
Hacı İsa

