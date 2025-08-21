İzmir’de feci ölüm! Sahipsiz köpeklerden kaçan kadına otomobil çarptı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sokakta yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın can havliyle kaçarken otomobil çarptı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fidan Deveci (55), 17 Ağustos'ta İzmir'in Menderes Belediyesi sınırları içerisindeki Oğlananası Mahallesi'nde yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Bu sırada S.K. (38) idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil, köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye çarptı.

Yaralanan Deveci, bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Deveci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

