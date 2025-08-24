İzmir’de kayıp kadının cesedi kanalda bulundu!

İZMİR'İN Balçova ilçesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki kadın, boş sulama kanalında ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yakınlarındaki sulama kanalında kadın cesedi olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin, iki gündür kayıp olan Sevin Bekiroğlu'na ait olduğu belirlendi. Ceset, gerekli işlemlerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.