Alkollü sürücü dehşeti yaşattı: 4 kişi yaralandı

İZMİR'İN Foça ilçesi Fatih Mahallesi Oruç Reis Caddesi Sazlıca mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. (26) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil, S.D.Ö. (48) idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü S.D.Ö. ile yolcular A.Ö. (16), Z.K.Ç. (26) ve 3 yaşındaki K.L.Ç. (3) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından Jandarma Trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücü S.D'nın 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.