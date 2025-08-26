Gölette sessiz veda

İZMİR'İN Bayındır ilçesinde 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. İddiaya göre, iki arkadaşı ile birlikte yüzmenin yasak olduğu Ergenli Barajı'na gelen Şükrü Yencilek, sıcak havanın bunaltan etkisini baraj gölünde serinleyerek gidermek istedi.

Göle giren arkadaşları ile giren Yencilek. bir süre yüzdükten sonra bir anda gözden kayboldu. Panikleyen arkadaşları tüm çabalarına rağmen kendisine ulaşamayınca, sudan çıkıp durumu jandarma ekiplerine haber bildirdi.

SUDAN DALGIÇLAR ÇIKARDI

İHBAR üzerine bölgeye İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birliği Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları saatler sonra ancak hava kararınca sonuç verdi. Dalgıçların çalışması sonucu gencin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Acı haberi alan gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yencilek'in cenazesi detaylı otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.