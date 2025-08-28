İzmir Körfezi'nde kil tartışması! Uzmanlar ikiye bölündü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin körfezdeki alg patlamalarına karşı acil müdahale yöntemi olarak gündeme getirdiği modifiye kil yöntemi hakkında Çin Bilimler Akademisi Oşinoloji Enstitüsü'nden (IOCAS) Dr. Isaac Yongquan Yuan, bu yöntemin İzmir Körfezi'nde balık ölümlerine yol açan alg patlamalarına karşı "yangın söndürücü" rolü oynayabilecek en doğal ve çevreci acil müdahale aracı olduğunu söyledi. Fakat bu görüşe katılmayanlar da var.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, ise asıl sorunun alg olmadığını vurguladı. Prof. Dr. Yaşar, "Buradaki ana problem alg değil derelerden gelen evsel ve endüstriyel atıkların neden olduğu kirlilik. Ayrıca kil olarak adlandırılan şeyin alüminyum sülfat (göz taşı) olduğunu unutmayalım. Denize kimyasal dökülmemesi gerekiyor" ifadeleriyle uyarıda bulundu.