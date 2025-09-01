İzmir'de Yıldız Tilbe için arkadaşının sırtına çıktı: Yoğun ilgi gösterilen gecede unutulmaz anlar yaşandı

Binlerce İzmirli'nin akın ettiği fuarda ünlü sanatçı Yıldız Tilbe konserine büyük ilgi oldu. Yıldız Tilbe'nin sevilen şarkılarına eşlik eden hayranları, cep telefonları ile çekim yaparak o anları kaydetti.

Yıldız Tilbe hayranları, dansıyla göz dolduran sanatçıya hep bir ağızdan eşik etti. Daha çok dans etmek istediğini ancak yaşlandığını söyleyen Tilbe, "Ne güzel görünüyorsunuz. Maşallah size. Ben nasıl görünüyorum? Güzel görünüyor muyum? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Canım İzmir. İzmir'i çok seviyorum. Aslan memleketim. Gönlümün yâri İzmir" dedi.