Yorgancılar’dan Bahçeli’ye İzmir sanayisi brifingi

İZMİR İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in ardından, Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuğu bu kez EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve yönetim kurulu üyeleri oldu. Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Terörsüz Türkiye gündemi, İzmir'in öncelikli konuları ve Organize Sanayi bölgeleri ile kentin sanayisi üzerine önemli değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Yorgancılar, Bahçeli'yi İzmir'e davet ettiklerini söyledi.

İZMİR'E DAVET

EGE Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Başkan Yorgancılar Yeni Asır'a yaptığı açıklamada görüşmenin başta terörsiz Türkiye ve bölgemizde bulunan OSB'ler ile sanayimizle ilgili detaylar olduğunu dile getirdi. Başkan Yorgancılar, 1 saate yakın görüşmede İzmir'de sanayicinin sorunları ve çalışmaları, İzmir'in yatırımlarının konuşulduğu keyifli bir görüşme yaptıklarını anlattı.

Yorgancılar, "Sayın Devlet Bahçeli, sanayi bölgelerimiz ve serbest bölgelerimize ilişkin paylaştığımız bilgileri önemle dinledi, önemli notlar aldı. Sayın Bahçeli'ye EBSO olarak bizlere gösterdiği yakın ilgi ve misafirperliği için sonsuz teşekkür ederiz. Kendisi İzmir'i bizzat yakından takip ettiğini söyledi. Biz de Başkanvekilim Hakan Ürün ile birlikte kendisini İzmir'e davet ettik. Sayın Bahçeli de İzmir'e gelmeyi çok istediğini dile getirdi. Ardından Özel Kalem Müdürü'ne program takvimini sordu. Programının uygun olduğu bir tarihte İzmir'e geleceğini belirtti. İzmir olarak Terörsüz Türkiye konusundaki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi ve desteklediğimizi Sayın Bahçeli'ye ilettik" diye konuştu.