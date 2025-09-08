Depremzede kadın çamurla iyileşti

DEPREMDE ailesini ve evini kaybeden Didem Yılmaz (37), Hatay'dan İzmir'e taşındıktan sonra hayata çömlek sanatıyla yeniden tutundu. Menemen'de annesiyle birlikte açtığı atölyede seramik, çömlek ve heykel boyama çalışmaları yapan Yılmaz, üretmenin kendisi ve çevresindekiler için adeta bir rehabilitasyon süreci olduğunu belirtti. Memuriyetini bırakarak sanata yönelen Yılmaz, "Atölyemiz hepimize ilaç oldu; gülüyoruz, üretiyoruz, iyileşiyoruz" dedi. Enkazdan sağ kurtulan Yılmaz, yaşadığı travmayı sanata dönüştürerek birçok insanın da hayatına dokunuyor. Öte yandan Menemen Belediyesi tarafından da gerçekleştirilen 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, dolu dolu bir etkinlik programı ve vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştiriliyor.