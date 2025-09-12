İzmir Konak’ta çöpten adım atılamıyor! Şebnem Bursalı o görüntüleri paylaştı!

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabından İzmir Konak'ta yaşanan çöp sorununu paylaşarak, "Türkiye'nin incisi İzmir'imizde, dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezine; Kemeraltı'na yapılan ihaneti ne hemşehrilerimiz ne de esnafımız asla unutmayacak." ifadelerine yer verdi.

İzmir'in normalleşmiş çöp yığınlarına Konak Belediyesi'de eklendi.

Şebnem Bursalı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı, Kemeraltı'nda 10 binden fazla esnafın bulunduğu açık hava alışveriş merkezinin hemen yanındaki çöp görüntüleri etrafa kötü koku yayarken halk sağlığının tehlikeye attığı görüldü.

Bursalı paylaştığı videoda "Şu an Konak'ta böyle bir çarpıcı görüntünün önündeyiz ama İzmir'in hemen hemen her ilçelerinde bu görüntüler sıradan bir görüntü." ifadelerini kullanırken "Bir belediyeden beklenti nedir? Bir belediyenin görevi nedir? sorularına yer verdi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş paylaşımda yer alırken duruma isyan ederek, Konak'ta her ilçenin bu şekilde çöp yığınları içerisinde olduğunu belirtti.

Başdaş şu ifadeleri kullandı; Artık maalesef Konak Belediyesi iflas etmiş durumdadır. Böyle görüntüler varken Konak Belediye Başkanımız sırf koltuk peşinde koşmak için mahalledeki delege seçimlerine odaklanmış durumda. Bu görüntüleri görmüyor."

Bursalı, bu görüntülerin Ege'nin incisine yakışmadığını belirtti.