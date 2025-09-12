Selin’e eski sevgilisinden 3 kurşun

SÜREKLİ TACİZ EDİYORDU

ÜLKEMİZİN kanayan yarası kadın cinayetlerine İzmir'de bir yenisi daha eklendi.

Urla'da ünlü sanatçı Arif Sağ'ın kızı Aslı Sağ'ın işletmeciliğini yaptığı lüks restoranda mutfak şefi olarak görev yapan Selin Angun, mola için işletmenin önüne çıktığı anda, bir süredir kendisini taciz eden eski sevgilisi Ramazan Görgülü'nün silahlı saldırısına uğradı.

Eski sevgilisinin silahından çıkan kurşunlarla olay yerinde can veren Selin Angun, otopsi işlemlerinin ardından Aydın'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden 33 yaşındaki talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

SON KURŞUNU EVE SAKLADI

SALDIRIDA genç kadının yanında olan kardeşi Ülkü Angun ile Direnç Topçu da yaralandı. E-Ticaret işi ile uğraşan saldırgan, olaydan sonra suç aleti silahla kaçtı.

Selin Angun'un çalıştığı restorana giden saplantılı eski sevgili Ramazan Görgülü, kardeşi ve arkadaşıyla işyerinin önünde gördüğü genç kadına kurşun yağdırdı.

Polis, Görgülü'nün saklandığı eve operasyon yaptığında ise silahta kalan son kurşunla intihar ettiği ortaya çıktı. Selin Angun'un eski sevgilisi hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararının kısa süre önce dolduğu öğrenilirken, yakınlarına tacizlerin sürmesinden yakındığı öğrenildi.