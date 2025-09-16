Son dakika: İzmir Körfezi'nde kirlilik ve kötü koku sürüyor! Vatandaşlar isyan ediyor

'KOKU EVE KADAR GELİYOR'

Ev kadını Hediye Özkurt (48) ise "Bayraklı'da Sevgiyolu'nda oturuyorum, koku eve kadar geliyor. Koku rahatsız ediyor, kokunun sebebinin araştırılıp bir an önce çözüm bulunmasını rica ediyorum. Piriştina'nın döneminde koku giderilmişti ama son 1 yılda yine kokuyu duymaya başladık. Belediyeden ricamız daha güzel yaşanabilecek bir çevre ve temiz bir düzen" dedi.

'FAZLA DURULMUYOR'

Seyyar satıcı Hasan Demirkol (62) da "Bir haftadır kokuyor. Fazla durulmuyor, kimseler gelmiyor, uzaklaşıyor. Kokunun giderilmesini isteriz. Geçen sene de balık kokusu vardı, balıklar öldü. Bu sene de öldü, onun kokusu var. İzmir'e yakışmıyor, arıtmalar var, su devir daimi yapılıyor, uğraşıyorlar" diye konuştu.