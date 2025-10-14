  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ekim Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

10:00 - 11:30
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar

13:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Vali Rahmi Bey
Barış

09:30 - 16:30
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( HURMALI KÜME EVLER Ares Kooperatifi )

09:30 - 16:30
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Bahçeli

10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak
Abdi İpekçi

10:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
Anbarseki

10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Aksoy

11:00 - 13:00
KİRAZ / İZMİR
Yağlar
Umurcalı
Şemsiler
Karaman
Arkacılar

13:30 - 17:30
KINIK / İZMİR
Dündarlı
Poyracık

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Mehmet Akif
Ulubatlı

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Büyükavulcuk
Ocaklı
Küçükavulcuk
Gerçekli
Birgi

09:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
Çolak İbrahim Bey

12:00 - 18:00
SELÇUK / İZMİR
14 Mayıs
Cumhuriyet

10:00 - 11:30
TİRE / İZMİR
Derebaşı
Kızılcahavlu
Kahrat

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Kuşçular

