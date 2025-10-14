İzmir’de elektrik kesintisi 14 Ekim Salı

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
10:00 - 11:30
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar
13:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Vali Rahmi Bey
Barış
09:30 - 16:30
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( HURMALI KÜME EVLER Ares Kooperatifi )
09:30 - 16:30
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Bahçeli
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak
Abdi İpekçi
10:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
Anbarseki
10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Aksoy
11:00 - 13:00
KİRAZ / İZMİR
Yağlar
Umurcalı
Şemsiler
Karaman
Arkacılar
13:30 - 17:30
KINIK / İZMİR
Dündarlı
Poyracık
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Mehmet Akif
Ulubatlı
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Büyükavulcuk
Ocaklı
Küçükavulcuk
Gerçekli
Birgi
09:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
Çolak İbrahim Bey
12:00 - 18:00
SELÇUK / İZMİR
14 Mayıs
Cumhuriyet
10:00 - 11:30
TİRE / İZMİR
Derebaşı
Kızılcahavlu
Kahrat
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Kuşçular