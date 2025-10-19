Lise öğrencilerinden yaşlılara sağlık eli

Karşıyaka Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık hizmetleri alanı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme Sertifikasyon Uygulama Yönergesi kapsamında sosyal sorumluluk projesi yürüttü. 12. sınıfta, sağlık hizmetleri alanlarında eğitim gören öğrenciler, danışman öğretmenleri eşliğinde Karşıyaka Latife Hanım Köşkü Kafesi ve Karşıyaka Zübeyde Hanım Parkı'nda orta yaşlı ve yaşlı bireylerin tansiyon ve kan şekerini ölçtü.

DENEYİM KAZANDILAR

Proje kapsamında katılımcılara sağlıklı yaşam ve kişisel bakım konularında eğitimler de veren genç sağlıkçılar, hem mesleki anlamda deneyim kazanmaya başladı hem de başarıları projeleriyle vatandaşlardan büyük takdir topladı. Projeyle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Karşıyaka Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Ülfet Erdoğan, öğrencilerin bu projeyle hem mesleki deneyim kazandıklarını hem de onların toplumsal duyarlılık mekanizmalarını geliştirdiklerini dile getirdi. Erdoğan, "Yaşlılarımızın tansiyonlarını ölçüyor, yüksek çıkanları sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Beslenme, ilaç kullanımı ve kan şekeri ölçümlerine dikkat etmelerini anlatıyoruz" dedi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşların bu projeden çok mutlu olduğunu belirten Erdoğan, "Öğrencilerimiz mesleki deneyim kazanıyor ve toplumsal duyarlılık gelişiyor" diye konuştu. Okul Müdür Yardımcısı Gülay Kılıçoğlu ise, "Projemizi yaklaşık 3 yıl önce başlattık. Öğrencilerimizin sağlık alanındaki çalışmaları ile sosyal sorumluluk bilincini birleştirmek istedik. Belirli aralıklarla park ve kafelerde tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıyor, çıkan sonuçlara göre vatandaşları sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Ayrıca sağlıklı yaşam, kişisel bakım ve hijyen konularında eğitimler veriyoruz" ifadelerini kullandı. Projede görev alan 12. sınıf öğrencileri Mesut Ensar Kumral ve Kalbinur Güldalı da, "Bu deneyimi lise çağımızda yaşadığımız için çok mutluyuz ve heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.