İzmir Alsancak Kültür Merkezi'ne yoğun ilgi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Alsancak Kültür ve Sanat Merkezi'ne açıldığı günden bu yana 1 milyon 200 bin ziyaretçi geldiğini açıkladı. Saygılı, "Hükümetimizin titizlikle hayata geçirdiği proje sayesinde bu alan, 20 bin metrekarelik dev bir kültür vadisine dönüşmüş; İzmir'in sanat, tarih ve fikir hayatına yön veren bir yaşam merkezi haline gelmiştir. 1 milyon 200 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamış, sanatın ve bilginin ışığını toplumun her kesimine ulaştırmıştır. Bu tablo, AK Parti hükümetlerinin kültüre ve sanata verdiği önemin en somut göstergesidir" dedi.

