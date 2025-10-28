İzmir Karşıyaka’da esnaf kazan kaldırdı: Ya hesap ver ya istifa et

Karşıyaka Belediyesi'nce, Bospa olarak bilinen ve her Çarşamba Karşıyaka'da kurulan Bostanlı Pazarı'nın 'Tekstil Günleri' yapılacağı iddiası ile Cumartesi günleri de kurulmasına karar verildi. Karşıyaka Belediyesi iddiaya göre; 1 Kasım'dan itibaren 8 yıl boyunca Cumartesi günleri de bu alanda tezgah açılabilmesi için pazaryeri işletme hakkını belediye şirketi Kent A.Ş. aracılığıyla özel bir organizasyon şirketine devretti. Mistral isimli rezidansın 42'inci katında, bir avukatlık firması aracılığıyla talep toplandığını, 1 Kasım'dan itibaren artık her Cumartesi tezgah açmak isteyenlerden esnaf odasına kaydının olup olmadığına bakılmaksızın 800 bin lira kiralama ücreti istendiğini öne süren pazarcılar, yine eylem yaparak yaşananları protesto etti.
'TAM TERSİNİ YAPIYOR'
'Ekmeğe uzanan eller kırılsın', 'Verilen sözler hani nerede?', 'Esnaf burada başkan nerede?​' şeklinde sloganlar atan pazarcı esnafı Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ı istifaya davet etti. İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, Başkan Yıldız Ünsal'ın görüşme taleplerine yanıt vermediğini belirterek, "Belediye personelinin maaşları bu ay buradan ödenecekse önümüzdeki ay ne olacak? Kala kala belediye maaşlarının ödenmesi buradaki pazaryerine mi kaldı? Daha önce 'Cumartesi tezgah açtırmayacağım' sözünü veren başkan şimdi tam tersini yapıyor. Esnaf, Karşıyakalı şimdi bu başkanın sözüne nasıl güvensin? Biz ekmeğimizi böldürtmeyiz, ekmeğimizle oynatmayız" diye konuştu. İzmir Pazarcılar Esnafı Dernek Başkanı Faysal Acar da Bostanlı pazaryerinin özel şirketi devredilmesi süreci ile ilgili protokolün kamuoyundan gizlendiğini iddia etti. Belediye binası önünde toplanıp sloganlar atan pazarcı esnafı ardından çarşı içerisindeki CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.
'YÜKSEK MEBLAĞLAR'
İzmir Pazarcılar Esnafı Dernek Başkanı Faysal Acar, Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. ile Arkhe Gelişim Şirketi arasında imzalanan protokolün kamuoyuna açıklanmadığını belirtti. Belediye Başkanı'na seslenen Acar, "Sayın Belediye Başkanı'na soruyorum; Arkhe Gelişim şirketi ile Karşıyaka Belediyesi iştiraki olan Kent A.Ş. arasında imzalanan protokolü kamuoyuna açıklayabilir misiniz? Bu protokol gizli olmamalı, şeffaf olmalıdır" diye konuştu. Bazı pazarcı esnafından yüksek miktarlarda para talep edildiğini ileri süren Acar, "Esnaf olmayan kişilere tezgah satışı yapılmak istendiği, 400 bin, 600 bin, 800 bin lira gibi rakamlar talep edildiği iddiaları var" ifadelerini kullandı. Acar, süreçle ilgili olarak Kent A.Ş.'nin elde edeceği gelir konusunda da kamuoyunun bilgilendirilmesini isteyerek, "Eğer Kent A.Ş.'nin kasasına 1 milyar TL girecekse, bunu kamuoyuna açıklasınlar. Aksi halde burada karanlık ellerin bazı kişileri zengin etme amacı taşıdığına inanıyoruz" dedi.
'HER ZAMAN ENGELLER ÇIKTI'
KARŞIYAKA Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal ise, Bostanlı pazaryerinde her cumartesi tekstil günleri kurulması ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Başkan Ünsal, buradan elde edecekleri gelirle uzun zamandır yaşanan maaş krizini çözeceklerini belirtti. Başkan Ünsal, "Kent A.Ş'de büyük bir maaş krizi yaşıyoruz. Göreve gelir gelmez, burada çalışıp maaşını alamayan arkadaşlarla toplantı yaptım.2021 yılından bu yana bu insanlar doğru düzgün maaş almamışlar. Bu konuda elimden geleni yapacağımı söyledim ve bana güvenin dedim. Ama ne yapacağım bilmiyordum. Hep bir engel çıktı" diye konuştu.