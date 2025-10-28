İzmir Karşıyaka’da esnaf kazan kaldırdı: Ya hesap ver ya istifa et

Karşıyaka Belediyesi'nce, Bospa olarak bilinen ve her Çarşamba Karşıyaka'da kurulan Bostanlı Pazarı'nın 'Tekstil Günleri' yapılacağı iddiası ile Cumartesi günleri de kurulmasına karar verildi. Karşıyaka Belediyesi iddiaya göre; 1 Kasım'dan itibaren 8 yıl boyunca Cumartesi günleri de bu alanda tezgah açılabilmesi için pazaryeri işletme hakkını belediye şirketi Kent A.Ş. aracılığıyla özel bir organizasyon şirketine devretti. Mistral isimli rezidansın 42'inci katında, bir avukatlık firması aracılığıyla talep toplandığını, 1 Kasım'dan itibaren artık her Cumartesi tezgah açmak isteyenlerden esnaf odasına kaydının olup olmadığına bakılmaksızın 800 bin lira kiralama ücreti istendiğini öne süren pazarcılar, yine eylem yaparak yaşananları protesto etti.

'TAM TERSİNİ YAPIYOR'

'Ekmeğe uzanan eller kırılsın', 'Verilen sözler hani nerede?', 'Esnaf burada başkan nerede?​' şeklinde sloganlar atan pazarcı esnafı Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ı istifaya davet etti. İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, Başkan Yıldız Ünsal'ın görüşme taleplerine yanıt vermediğini belirterek, "Belediye personelinin maaşları bu ay buradan ödenecekse önümüzdeki ay ne olacak? Kala kala belediye maaşlarının ödenmesi buradaki pazaryerine mi kaldı? Daha önce 'Cumartesi tezgah açtırmayacağım' sözünü veren başkan şimdi tam tersini yapıyor. Esnaf, Karşıyakalı şimdi bu başkanın sözüne nasıl güvensin? Biz ekmeğimizi böldürtmeyiz, ekmeğimizle oynatmayız" diye konuştu. İzmir Pazarcılar Esnafı Dernek Başkanı Faysal Acar da Bostanlı pazaryerinin özel şirketi devredilmesi süreci ile ilgili protokolün kamuoyundan gizlendiğini iddia etti. Belediye binası önünde toplanıp sloganlar atan pazarcı esnafı ardından çarşı içerisindeki CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.