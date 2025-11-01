İzmir’de yaşlı adamı itfaiye kurtardı

İZMIR'in Ödemiş ilçesinde dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen Halil Tüysüz (80), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Halil Tüysüz, bahçesinde ağaçtan meyve toplarken dengesini kaybedip kuyuya düştü. Bölgeye gelen ekipler, gerekli önlemleri alarak halat ve merdivenle kuyuya indi. Tüysüz'ün vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri, ilk müdahaleyi kuyuda yaparak Tüysüz'ün kırık kemiklerine atel taktı. Tedaviye alınan Tüysüz'ün durumunun ciddi olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.