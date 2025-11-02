İzmir’de jenerasyon farkı kahveyle kapandı

İzmir'de ileri yaş bireyler, genç jenerasyonun hızla değişen yaşam ve tüketim alışkanlıklarına uyum sağlamak için sıra dışı bir adım attı. Yaşları 65 ile 85 arasında değişen toplam 36 kişi, popüler kültürün vazgeçilmezi olan yeni nesil kahve hazırlamanın inceliklerini öğrenmek üzere özel bir barista eğitimine katıldı. Bu yenilikçi eğitim, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri için Meslek Fabrikası'nda düzenlendi. Yetkililer, bu tür etkinliklerle ileri yaş bireylerin hayatlarına yeni kazanımlar eklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

UYGULAMALI DENEYİM

özellikle son yıllarda ülkemizde hızla gelişen ve gençlerin benimsediği yeni nesil kahve kültürünü yakından tanımak isteyen katılımcıları hedefleyen etkinliğin amacı, ileri yaş grubunu bir araya getirerek sosyal etkileşim sağlamanın yanı sıra, hayata adapte olmalarını sağlamak. Eğitim boyunca, tecrübeli bir barista eğitmeni eşliğinde kahveye dair teorik bilgiler edinen katılımcılar, daha sonra espresso makineleri başında farklı kahve çeşitleri yapmayı uygulamalı olarak deneyimledi. Eğitime katılan 73 yaşındaki Hüdaverdi Kiraz "Hocamız kahvenin nasıl yapılacağını anlattı. Kahve yapmayı gösterdi. Kahve makineleri harika. Torunlarıma bundan sonra kahve yapacağım ve tavsiye edeceğim. Aynı şeyleri onların da uygulamasını isteyeceğim" dedi.