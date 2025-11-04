İzmir'de bu güzergahları kullanacaklar dikkat! ESHOT'tan duyuru

AKTARMALI ULAŞIM NASIL SAĞLANIYOR?

Kartlardaki aktarma hakkı, ilk binişten 5 dakika sonra başlar. İzmirim Kartla, metro, banliyö ve tramvay istasyonları, vapur iskeleleri turnikelerinden geçişlerde ve tüm otobüslere binişlerde geçerli olmak üzere; ilk binişi takiben 90 dakika aktarma süresi bulunmaktadır. (Tarife ve ücret listesindeki aktarma hakkı olan tarifeler için geçerlidir.)