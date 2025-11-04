İzmir'de bu güzergahları kullanacaklar dikkat! ESHOT'tan duyuru

İzmir'in Konak ilçesinde yapılacak güzergah değişikliği duyurusu ESHOT paylaşıldı.
ESHOT'TAN GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU
İZBB Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın Konak İlçesi Kocakapı Mahallesi 1039 Sokakta yapacağı asfalt serim çalışmaları boyunca; 35 ve 234 No.lu hatlarımızda geçici güzergah değişikliğine gidilecektir.
AKTARMALI ULAŞIM NASIL SAĞLANIYOR?
Kartlardaki aktarma hakkı, ilk binişten 5 dakika sonra başlar. İzmirim Kartla, metro, banliyö ve tramvay istasyonları, vapur iskeleleri turnikelerinden geçişlerde ve tüm otobüslere binişlerde geçerli olmak üzere; ilk binişi takiben 90 dakika aktarma süresi bulunmaktadır. (Tarife ve ücret listesindeki aktarma hakkı olan tarifeler için geçerlidir.)
30 dakika içinde aynı otobüste, metro/banliyö istasyonunda veya vapur iskelesinde peş peşe yapılan binişlerde, tüm kartlarda geçerli olmak üzere; aktarma hakkı verilmemektedir. Bu süre içinde 2. binişlerden tam ücret tahsil edilir.