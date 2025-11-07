Şifayı İzmir’de buldu

Sivas'ta yaşayan 28 yaşındaki Reyhan Yiğitsoy'un, 2021 yılında yaşadığı sağlık sorunuyla hayatı değişti. Bir sabah yüzünün sol tarafında ani bir çekme hissi ile uyandığını aktaran Yiğitsoy, "Görünürde bir şey yoktu ancak felç geçirdiğim endişesiyle hemen bir nöroloji polikliniğine başvurdum. Orada yapılan tetkikler sonucu da trigeminal nevralji tanısı aldım" dedi.

HEKİMİ YAPAY ZEKA BULDU

Yıllarca ilaç ve çeşitli tedavi yöntemleri deneyerek hastalığıyla mücadele eden Yiğitsoy, yapay zeka aracılığıyla hastalığının tedavisi ve hekim araştırması yaparken İzmir'den Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun'a ulaştı. Uçkun'un yaptığı başarılı operasyonla iyileşen Yiğitsoy, "Şu an çok iyiyim, ataklarım tamamıyla geçti, korkusuzca yaşamak çok güzel bir şeymiş" diye konuştu. 4 yıl önce Sivas'ta trigeminal nevralji tanısı alan 28 yaşındaki Reyhan Yiğitsoy, İzmir'de gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.