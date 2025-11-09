Kazada can veren babaanne son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Ödemiş İlçesinde torununu okula götürürken Beton Mikserinin altında ezilen Babaanne Nadire Koç (64) feci şekilde hayatını kaybetti. İlkokul 1. Sınıf öğrencisi torunu Kumsal K. (6) ise kazadan hafif yaralı şekilde kurtuldu. Yaşamını yitiren Nadire Koç'un cenazesi yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Ödemiş'e getirildi. Koç'un cenazesi Tekstil Camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.