İzmir’de Fenomen boyozcudan ‘Pes’ dedirten istek!

İZMİR'DE sosyal medyada gündem olan '7 bin liralık boyoz' tartışması yeni bir boyut kazandı. Ticaret Bakanlığı boyozcuya 47 bin 490 lira idari para cezası kesti. İnternet yayıncısı Ataberk Doğan, olayın ardından açtığı canlı yayında yaşananları detaylı şekilde anlatarak sessizliğini bozmuştu. Fenomen boyozcu ise cezanın ardından canlı yayındaki sözleri ile bir kez daha gündeme geldi. Bu kez vatandaşlar da yorumlarıyla boyoz fenomenine adeta cesa kesti.

TEPKİYE YOL AÇTI

Boyozcu Baran Akçakale, seyyar aracına sattığı ürünlerin fiyat listesini asmadığı için Bakanlık yetkilileri tarafından kesilen 47 bin TL tutarındaki cezayı, takipçilerinden para toplayarak ödemek istedi. Tiktok yayını açan Baran Akçakale, "Yayındaki herkes 13 TL gönderirse borcum kapanıyor" dedi. Boyozcu Çanakkale'nin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti. Vatandaşlar "Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes" diyerek tepkilerini dile getirdi. O tepkilerden bazıları şöyle: Mehmet Kara: Esnafım diye ortalarda gezen bu kişinin Bakanlığın kestiği cezanın parasını sosyal medyadan toplamaya kalkması hiç hoş değil. Canan Çelik: Boyoza 7 bin lira istediği yetmiyormuş gibi, bir de Ticaret Bakanlığı'nın kestiği 47 bin liralık cezanın parasını da utanmadan müşterilerinden istiyor. Osman Korkmaz: Özrü kabahatinden beter. Burak Yalçın: Boyozcunun yayıncı müşterilerinden 7 bin lira istemesi kabul edilebilir değil. Bir de aynı boyozcunun sosyal medyada yayın açıp herkesten dilenci gibi kesilen cezanın parasını da takipçilerine ödettirmek istemesi hiç kabul edilebilir değil.