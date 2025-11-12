Çevre Mühendisleri açıkladı: İzmir’de hava kalitesi ‘Hassas’ seviyede!

ÇEVRE Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Yücel, Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından yayımlanan son Kara Rapor'da, İzmir'in hava kirliliği sorununun bir kez daha gözler önüne serildiğini söyledi.
Yücel, "Kentte uzun süredir partikül madde (PM10) kirliliğinin sınır değerlerin üzerinde seyrettiği, özellikle yoğun trafik ve sanayi kaynaklı emisyonların ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanıyor" dedi.
Hava Kalitesi İndeksi hakkında da bilgi veren Arzu Yücel, "Değer 0-50 arasında olduğunda hava 'iyi', 51-100 arasında 'orta', 101- 150 arasında 'hassas', 151-200 arasında 'sağlıksız', 201-300 arasında 'kötü' ve 301'in üzerinde 'tehlikeli' olarak sınıflandırılır.
Konak istasyonunda değerlerin 62 ila 83 mikrogram/metreküp arasında değiştiği, 31 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında HKİ'nin 100'ün üzerine çıkarak 'hassas' seviyeye ulaştığı görülmüştür" diye konuştu.