İzmir Antalya hattında deniz otobüsü iş birliği

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında deniz ulaşımını geliştirmek, deniz kirliliğiyle mücadele etmek ve deniz ekosistemini güçlendirmek amacıyla yeni bir iş birliği protokolü hazırlanıyor. Protokol kapsamında Antalya'nın 3 deniz otobüsü İzmir'in kullanımına tahsis edilecek.

MECLİSE GELECEK

İZDENİZ A.Ş.'nin 05 Kasım 2025 tarihli ve E-2512 sayılı yazısıyla İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan taslak protokol, İzmir ile Antalya arasında deniz ulaşımında ortak çalışmaların başlatılmasını öngörüyor. Hazırlanan protokol, 2 büyükşehir belediyesi arasında deniz ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi, deniz ekosisteminin güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi, iskele ve kıyı yapılarının tasarımı, deniz kirliliğiyle mücadele uygulamalarının iyileştirilmesi, acil eylem planlarının oluşturulması gibi başlıkları kapsıyor. Protokole göre Antalya Büyükşehir Belediyesi envanterinde yer alan 3 deniz otobüsünün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımına tahsis edilecek. İş birliği sadece ulaşım değil, marina işletmeciliği, danışmanlık, bilgi ve deneyim paylaşımı gibi alanları da kapsayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne sunulan protokol taslağı, ilgili komisyonlarda değerlendirilerek karara bağlanacak.