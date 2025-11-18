İzmir Başsavcısı Yeldan Yeni Asır’a açıkladı! Şiddetsiz toplum için İzmir Modeli

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kadına yönelik şiddet ve uyuşturucu ile mücadele gibi sorunların çözümüne yönelik, mağdurların korunması, kamu düzeninin tesisi ve toplum güvenliğinin sağlanması amacı ile 'İzmir Modeli' adını verdikleri yeni bir yaklaşımı benimsediklerini açıkladı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucu olan ve özellikle kadın cinayetlerinin İzmir'de gerilemesini sağlayan modeli gerçekleştirecekleri panelde ele alacaklarını, yöntemlerini ve ne gibi çalışmalar yaptıklarını anlatacaklarının altını çizen Yeldan, şiddet, bağımlılık ve sosyal sorunların ortak sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

'BASIN SÜRECİN LOKOMOTİFİ'

Yeni Asır Gazetesi Haber Koordinatörü Sezai Elgin, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti. Yeldan, kente yönelik adalet yatırımları, kadına yönelik şiddetle mücadele, bağımlılık çalışmaları ve çocuk adaleti alanında yürütülen projeleri Yeni Asır ile paylaştı. İzmir'in sorunlarının çözümü için doğru başlıklar altında birleşmek gerektiğini, basının da bu sürecin lokomotifi olduğunu aktaran Yeldan, İzmir'de kadına yönelik şiddet, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ve sosyal sorunlarla ilgili kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Yeldan, kentteki sorunların herkes tarafından bilindiğini ancak çözüm pratiklerinin geliştiğini belirterek, "İzmir'in ciddi bir potansiyeli var. Burada herkesi iyi niyetli, istekli ve heyecanlı görüyorum. Basın da bunun öncüsü" diye konuştu.

İKİ ADLİYELİ BİR MERKEZ

Bayraklı'da kullanıma açılan İzmir Adliye Sarayı'nın ihtiyaçlara karşılık vermediğini ifade eden Yeldan, İzmir'e iki yeni adliye inşa edeceklerinin de müjdesini verdi. Başsavcı Yeldan, "İzmir'de adli hizmetlerin doğru ve hızlı şekilde vatandaşa sunulabilmesi için iki adliyeli bir merkez oluşturacağız. Yani kuzey ve güney adliyesi tarzında olacak. Kuzeydeki adliyemizde 5 ilçe, güney adliyemizde 4 ilçe olmak üzere iki adliyeli bir merkez üzerinde çalışıyoruz. Biri Şehir Hastanesi üzerindeki alanda, diğeri Buca'da belirleyeceğimiz bir alanda yapılacak" dedi.

'KORUYACAK BİR MEKANİZMA'

İzmir'deki Ceza İnfaz Kurumu kapasitesini güçlendireceklerini, çocuk köyü projesinin bittiğini ve ajanstan kabul gördüğünü ve onun dışındaki denetimli serbestlik kapsamında spor alanları gibi birçok hizmetin hayata geçirileceğini aktaran Yeldan, Türkiye'nin en büyük Çocuk Adalet Merkezi'ni de İzmir'e kazandıracaklarının müjdesini verdi. 20 dönüm arazi üzerine kurulacak merkezin Çocuk Adalet Kampüsü gibi özel bir yer olacağının da altını çizen Yeldan, "Burası çocuklarla ilgili yargılamaların, tüm kurumların yer aldığı yani eğitim kurumları, STK'ların, üniversitelerin yer aldığı bir kampüs. Bu mekanizma çocukları kötülüklerden koruyacak ve iyileştirecek bir mekanizma" dedi.

'MAĞDURLARI KORUYOR'

Kadına yönelik şiddetle mücadelede uzun soluklu bir çalışma yürüttüklerini, kentteki kadın cinayeti oranlarındaki gerilemeye yol açan yöntemlerin ele alındığı 'İzmir Modeli'ni kamuoyu ile paylaşacaklarını anlatan Yeldan, elektronik kelepçe ile takip edilen vaka sayısının 2024 yılında 47 iken, 2025 yılında 570'e yükseldiğini ve uygulama sayesinde mağdurların korunduğunu söyledi. Terör örgütleri ve illegal yapılanmalarla mücadelede kararlılığın artarak sürdürüldüğünü de kaydeden Yeldan, kamuoyunda tartışma yaratan organize suç örgütü liderleri üzerinden figür ya da rol model oluşturmanın yanlış olduğunu söyledi.