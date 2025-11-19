İzmir merkezli Medeler suç örgütünün üst düzey yöneticilerine operasyon

İZMİR merkezli 2 ilde 'Medeler' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, gözaltına alındı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak, nitelikli yağma suçlarına karışan 'Medeler' suç örgütüne yönelik 6'sı tutuklu 22 örgüt mensubu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah Kocaeli ilinde ve İzmir'in Seferihisar ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında; örgüt lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 14 şüpheli, gözaltına alındı.