Tireli öğretmene uluslararası ödül

Tireli idealist öğretmen Didem Özü, uluslararası çapta ses getiren büyük bir başarıya imza attı. Geçen yıl, görev yaptığı Fatih ortaokulunda hayata geçirdiği Oyun Arkadaşım Annem Projesiyle dikkatleri üzerinde toplayan İngilizce öğretmeni Özü, İngiltere'de düzenlenen 'She Inspires Awards 2025' yarışmasında büyük ödülün sahibi odu. Özü, ödülünü İngiltere'de düzenlenen dev organizasyonda aldı.

YÜZLERCE KADIN ARASINDAN SEÇİLDİ

İngiltere merkezli "She Inspires Vakfı", her yıl dünya genelinde yürüttüğü projelerle fark yaratan kadınları seçiyor. Kadınların toplumdaki başarılarını takdir etmek ve sonraki çalışmalarında daha fazla kadına ulaşarak başarı halkasını genişletmeyi hedefleyen vakıf, 2025 yılı kazananlarını belirledi. Dünya genelinden yüzlerce kadının aday gösterildiği organizasyona bu yıl Belgin Atilla Çallıoğlu Fen Lisesi'ne atanan Tireli İngilizce Öğretmeni Didem Özü damga vurdu.

ÇALIŞMALARIYLA İLHAM OLDU

Didem Özü, geçen yıl gerçekleştirdiği "Anneler ve çocukları için zeka oyunları" projesiyle dünya genelinde 'Eğitimde yükselen ve sürekli ilerleyen" ödülünü kazandı. İngiltere'de düzenlenen görkemli organizasyonda ödülünü alan genç öğretmen, çalışmalarıyla eğitim alanında pek çok kişiye ilham oldu. Ödül töreninde Türkiye'yi başarıyla temsil ettiği için duygu dolu anlar yaşadığını belirten Özü, "Ülkemin adını dünyada duyurmak benim için ödüllerin en büyüğü" dedi.