İzmir Bergama’da iki gündür kayıp yaşlı adam makilik alanda ölü bulundu

İzmir'in Bergama ilçesinde iki gün önce akşam saatlerinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası, makilik alanda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası emekli öğretmen Zeki Bingöl (75), 28 Kasım akşamı kayboldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak haber alamadıklarını bildirmesi üzerine bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Bingöl'ün cansız bedeni, bugün evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki makilik alanda ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.