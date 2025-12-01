Bucalıların çöp tepkisi dinmiyor

İzmir'in Buca ilçesinde Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöplerin insan sağlığını tehdit ettiğini, koku ve sineğe neden olduğunu belirten Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri, geçen hafta başlattıkları eyleme devam etti.

Mahalleli adına konuşan Muhtar Gökmen Yıldız, "Derdimiz siyaset değil; hizmet almak istiyoruz" dedi. Mahallede yaşayanlar geçtiğimiz hafta, 'Çöp dağları değil hizmet istiyoruz', 'Yetkililer, sesimizi duysun artık' yazılı döviz ve pankartlar açarak şantiye önünde bir araya geldi. Bir haftadır eyleme devam eden mahalleli artık buna bir çözüm bulunmasını istiyor. AK Parti Buca Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez de "Mecliste defalarca toplanan çöpler nedeni ile bu kentin sağlığının tehdit edildiğini, farelerin artık mahallede cirit attığını, sineklerin küçük çocuklara enfekte ettiğini, kokudan dolayı insanların evlerinde duramadığını anlattık. Ne yazık ki karşımızda bir irade yok. İnsanların sağlığını tehdit etmekten vazgeçin" diye konuştu.