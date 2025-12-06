Güzelbahçe Belediyesi’nin ‘ucuz’ marketine inceleme

GÜZELBAHÇE Belediyesi ilçenin farklı noktalarına açtığı Güzmar Marketleri'nde yıl sonu kampanyası yapıldı. Bazı ürünlere yüzde 25 ekstra indirim uygulanması şikayet konusu oldu. Şikayet sonrası Ticaret İl Müdürlüğü inceleme başlattı ve marketlerde fiyatları kontrol etti. Ardından da belediyeye bir hafta süre verilerek son üç ayla ilgili malların faturaları istendi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "3 haftadır süren ekstra bir indirim var. Vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürün sunacağız" dedi.