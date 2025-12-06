İzmir’de 1 haftada 73 şüpheli yakalandı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir'de, motosikletli polis ekiplerinin son 1 haftada yaptığı çalışmada birçok silah ve çalıntı motosiklet ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan toplam 73 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler, 29 Kasım ila 5 Aralık arasında bir dizi çalışma yaptı. Yapılan denetim ve şüphelilerin kontrollerinde ruhsatsız 13 tabanca, 7 pompalı tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 225 gram esrar, 3 bin 578 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

2'si çalıntı, 2'si şasesi kazınmış toplam 4 motosiklet ele geçirildi. 7 şüpheliye uyuşturucu satmak, 106 şüpheliye uyuşturucu kullanmaktan, 370 şüpheli de yoklama kaçağı olmak suçlarından işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalanarak polis merkezlerine teslim edildi.

