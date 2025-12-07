Türk esnafının yaşayan efsanesi İzmirli Cemal Tercan

İZMIRLI esnaf sanatkarlar, Türk Esnaf Sanatkarının Yaşayan Efsanesi Cemal Tercan'ı unutmuyor. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) kurucu başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) eski Genel Başkanı Cemal Tercan, teşkilat yöneticileri tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Duayen Başkan Tercan'ın son konuğu İzmir Mobilyacılar Odası Başkan Adayı Zafer Koç oldu. Cemal Tercan, İzmir Birliği Başkanlığı döneminde desteklediği başarılı mesleki eğitim öğrencisi Zafer Koç'a, bu kez oda başkanlığı yolunda başarılar diledi. Mobilyacılar Odası'nın düzenlediği eğitimlerde Koç'un başarılı bir öğrenci olduğunu hatırlatan Cemal Tercan, yılların getirdiği bilgi ve birikim ile Zafer Koç'un mobilya sektörüne önemli katkılar vereceğini savundu.

'PROJELERİMİ AKTARDIM'

80 yıllarda Türkiye'de meslek eğitim çalışmalarına başladıklarını kaydeden Tercan, "Mesleki eğitim yolculuğuna, gerek teorik gerekse uygulamalı müfredatımızla başlamıştık. O zamanlar, ne kadar başarılı olduğumuzu görmek ve kendimizi sınamak için öğrencilerimiz arasında bir sınav açtık. Zafer bu esnada farkını gösterdi, İzmir'deki sınavı ve ardından Türkiye geneli sınavını üstün bir başarıyla birinci olarak kazandı. Dönemin Başbakanı Sayın Tansu Çiller ödülü bizzat Zafer'e takdim etti. O günleri hatırladığımda, her şeyin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha görüyorum. Eminim ki, İzmir Mobilyacılar Odası'nın 2026 genel kurulunda sektör için yeni bir çağın kapısı açılacaktır. Mobilya camiasına üstün hizmetler vereceğine gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu. Projelerimi aktardım. Türkiye' de esnaf ve sanatkar camiasının Cemal Tercan adını saygıyla anmaya devam ettiğini belirten Zafer Koç ise, "Duayen başkanımız Cemal Tercan, esnaf teşkilatlanmasının, mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasının ve 3308 Sayılı Kanun'un çıkarılmasının mimarıdır. Benim de üzerimde büyük emeği vardır. İzmir'de ve Türkiye genelinde sınavlarda kazandığım her başarı, sayın Tercan'ın emeğinin yansımasıdır. Bugün de oda başkan adayı olarak kendisinden icazet adım. Projelerimi, yaptığım ve planladığım çalışmaları aktardım. Duayen başkanımızın övgüleri beni daha da motive etti" dedi.