İZSU'dan İzmir'in bu ilçelerine su kesintisi uyarısı 20 Aralık Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de su kesintisinin hangi ilçelerde hangi saat aralığında olacağı merak ediliyor. İZSU planlı su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 20 ARALIK CUMARTESİ
ALİAĞA KARAKÖY
20.12.2025 saat 10:26 ile 12:26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA GÜRPINAR, KEMALPAŞA
20.12.2025 saat 10:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATATÜRK, İZKENT
20.12.2025 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ CUMHURİYET
20.12.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KÜÇÜKAVULCUK
20.12.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY
20.12.2025 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ÇAMLIK
20.12.2025 saat 09:28 ile 11:28 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
20.12.2025 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.