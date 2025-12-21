Akran zorbalığı sportif ve kültürel etkinliklerle önlendi

İZMİR'DE bir ortaokulda derslerden sonra yapılan etkinlikler öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlarken saygı, paylaşım ve güveni geliştirerek okulda huzurlu bir ortam sağladı. Karabağlar ilçesindeki Emirsultan Ortaokulu'nun idaresi, dezavantajlı bölgedeki çocukların kişisel gelişimini desteklemek amacıyla bu eğitim öğretim yılının başında düzenli kurslar ve etkinlikleri hayata geçirdi. Tiyatro ve keman kurslarına katılanlar yalnızca sahneye çıkmayı ya da enstrüman çalmayı değil, birlikte üretmeyi, birbirlerini dinlemeyi ve birbirlerine saygı duymayı öğrendi. Zeka oyunları ve futbol gibi faaliyetlere katılan öğrenciler de enerjisini bu alanlara yönlendirdi. Birlikte doğa yürüyüşleri, kitap fuarı ziyaretleri, çevrim içi söyleşilere katılan öğrenciler yeni bilgiler edinirken beraber hareket etmenin keyfini yaşadı. Ders saatleri dışındaki bu ücretsiz uygulamalar kısa sürede etkisini gösterdi. Öğrencilerin birbirini daha iyi tanıması güvenli ve paylaşımcı bir ortam oluştu.