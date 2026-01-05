‘İzmir’de asıl sorun kirlilik’

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) duyurusunun ardından İzmir'de 13 ilçede uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri devam ediyor. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, kentte yaşanan su sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzmir'de en büyük sorunlardan birinin kuraklık olarak görüldüğünü ancak asıl sorunun kirlilik olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Gediz Nehri'nde kirlilik başladı. Yeraltı sularını kullandığımız ve çok derinlere indiğimiz için, bir yandan deniz suyu da basılmaya başlandı. Örneğin bu yıl Gediz'de yapılan toprak ölçümlerinde binde 18 gibi bir tuzluluk söz konusu" diye konuştu.

'YAĞIŞLA BALIK DA BOLLAŞACAK'

Pamukta dönüm başı 600 kilogram olan verimliliğin 300 kilogramlara düşmüş durumda olduğunu kaydeden Yaşar, "Bu yıl ciddi bir yağış beklenmiyor. Olsa da bu yağışın barajları dolduracak kadar olması beklentiler dahilinde değil" dedi. Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Eğer Tahtalı Barajı yüzde 15 dolarsa çok güzel bir durum, yüzde 20 dolarsa çok iyi olur. Ancak kuraklığı mutlaka yağışlı bir dönem takip eder. Doğa kendini dengeler. Bu durum aynı zamanda denizlerdeki balığın da bollaşmasını sağlar. Yağmur yağar, nehirlerden kil dediğimiz minerallerin içinde bütün besleyici elementler gelir. Onlar ne kadar çok gelirse o yıl o kadar çok balık olur" ifadesini kullandı.