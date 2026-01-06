İZSU duyurdu! Kemalpaşa, Foça, Buca, Aliağa'da sular ne zaman gelecek? 6 Ocak Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Bugün İzmir’in bazı ilçelerinde planlı su kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar, “İzmir’de sular ne zaman gelecek, kesinti saat kaçta bitecek?” sorularına yanıt ararken 6 Ocak Salı günü su kesintisi yaşanacak mahalleler ve kesinti süreleri İZSU tarafından paylaşıldı.

HABER MERKEZİ

ALİAĞA KARAKÖY 06.01.2026 saat 08:37 ile 11:38 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA AYDOĞDU, MURATHAN 06.01.2026 saat 08:35 ile 12:29 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 06.01.2026 saat 09:20 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA CUMHURİYET 06.01.2026 saat 07:53 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MENDERES AKÇAKÖY, ALTINTEPE, BARBAROS, CÜNEYTBEY, DEREKÖY, GAZİPAŞA, GÖLCÜKLER, KASIMPAŞA, KEMALPAŞA, KUYUCAK, MİTHATPAŞA, YENİKÖY 06.01.2026 saat 09:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI PAMUKYAZI 06.01.2026 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

