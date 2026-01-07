İzmir'de susuzluğa karşı iş birliği çağrısı

'HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Toplantıda su krizinin yalnızca teknik bir başlık değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik bir mesele olduğuna dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2025 yılının beklenenden çok daha kurak geçtiğini vurguladı. Tugay, "2025 yılı hiçbirimizin öngöremediği kadar kurak bir yıl oldu. En kurak yıllardan birini yaşadık. Biz hiçbir soruna sırtımızı dönmüyoruz. Konu Devlet Su İşleri'nin sorumluluk alanında olsa da 'bu başkasının sorunu' demiyoruz. İzmir'in bugün bir numaralı sorunu sudur" dedi. Yer altı sularının kontrolsüz kullanımının ciddi riskler taşıdığına işaret eden Tugay, kaçak ve ruhsatsız kuyuların her geçen gün arttığını belirtti. Su tüketimindeki dağılıma da değinen Tugay, "Toplam su tüketiminin yaklaşık yüzde 10'u kentlerde içme ve kullanma suyu, yüzde 20'si sanayi, yüzde 70'i ise tarımsal sulama amacıyla kullanılıyor. Bu nedenle yalnızca bireysel tasarruf çağrılarıyla bu sorunu çözemeyiz. Tarımsal sulamada verimliliği artıracak ortak adımlara ve sizlerin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.