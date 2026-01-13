Kamyon dolusu kaçak sigara jandarmaya takıldı

İZMİR'İN Bergama ilçesinde durdurulan kamyonda 5 milyon adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytindağ Mahallesi'nde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada, bandrolsüz olduğu tespit edilen toplam 5 milyon adet/dal sigara yakalandı. Jandarma ekiplerince el konulan kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.