Hayırsever anne ve kızının sır ölümü Hayırsever anne ve kızının sır ölümü Bağışladıkları tarihi evle gönüllerde taht kuran Sarıyörük ailesinin trajik sonu, hem İzmir'i hem de memleketleri Aydın'ı yasa boğdu. Sırlarla dolu şekilde hayata gözlerini yuman anne ve kızı yan yana sonsuzluğa uğurlandı KAZIM YÖRÜKCE









İZMİR'İN Dikili ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan Suna Sarıyörük ile kızı Ebru Sarıyörük, evlerinde cansız halde bulundu. İlk şüpheler gaz zehirlenmesi üzerinde yoğunlaşsa da yapılan ölçümlerde bir gaz sızıntısı tespit edilemedi. Hayırsever anne ve kızı, Aydın'da yan yana toprağa verildi. Olay, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Salimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Merhum hayırsever Ali Sarıyörük'ün eşi Suna Sarıyörük (83) ile kızı Ebru Sarıyörük'ün (55) evlerindeki kombinin arızalandığı, bunun üzerine servis çağrıldığı öğrenildi. Cumartesi günü servis talebinde bulunan anne-kızdan haber alınamaması üzerine, pazartesi günü iki kez eve gelen ve kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenen servis görevlisi durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi. İçeri giren polis ve sağlık ekipleri, anne ile kızını hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Suna Sarıyörük ile Ebru Sarıyörük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

GAZ SIZINTISI YOK

OLAYIN ardından ilk etapta arızalı kombiden sızan gazdan zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruldu. Ancak doğal gaz tesisatında yapılan ölçümlerde herhangi bir gaz sızıntısına rastlanmadı. Anne ile kızın kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından Suna Sarıyörük ve kızı Ebru Sarıyörük'ün cenazeleri ailelerine teslim edildi. Anne ile kızın memleketleri Aydın İncirliova'daki Çarşı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Suna Sarıyörük ve kızı Ebru, gözyaşları arasında toprağa verildi.