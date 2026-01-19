İlk kez oy kullanacak gençlere AK Parti’den özel buluşma

AK Parti İzmir Gençlik Kolları, ilk kez oy kullanacak genç seçmenlerle anlamlı bir buluşmaya imza attı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, 500 genç seçmenle bir araya gelinerek siyasetle ilk temaslarını kurmaları sağlandı.

'KATILIMLAR DEĞERLİ'

PROGRAM, AK Parti'nin gençliğe verdiği önemin ve yeni nesil AK Partili gençlerin yükselişinin güçlü bir göstergesi oldu. Programda konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, ilk kez oy kullanacak İzmirli gençlerle konuşmayı çok önemli bulduklarını vurgulayarak, bu tür buluşmaların artarak devam edeceğini ifade etti. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Yeni Seçmen Başkanı Tolunay Kutluay, İzmir Gençlik Kolları'nın sahadaki aktif

ve samimi çalışmalarına dikkat çekerek, gençlerle kurulan bu güçlü bağın örnek teşkil ettiğini ifade etti. Buluşma boyunca gençler; langırt, air hokey ve masa tenisi gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, siyasetle sosyal hayatın bir arada olduğu samimi bir ortamda AK Parti teşkilatlarıyla tanışma imkânı buldu.