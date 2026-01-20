İzmir’de yarıyıl tatilinde eğlence sektörü buz üzerinde büyüyor

İZMIR'DE gerçekleşen Yeni Yıl Festivali kapsamında Kültürpark ve Bostanlı sahilinde kurduğu buz pistleri, her yaştan İzmirliyi kış atmosferiyle buluşturuyor. 15 Aralık'tan bu yana yoğun ilgi gören pistler, yarıyıl tatili boyunca da 15 Şubat'a kadar açık olacak. Yarıyıl tatiline girilmesiyle birlikte özellikle çocukların ve gençlerin pistlere ilgisinin artması bekleniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde, müzikle desteklenen etkinliklerde minikler buz üzerinde keyifli anlar yaşayacak. Kültürpark ve Bostanlı'daki 400 metrekarelik buz pistlerinde, 7-26 yaş arası gençler için 100 TL, yetişkinler için ise 150 TL ücretle hizmet sunuluyor.