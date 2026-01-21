If Wedding ödülle taçlandı

Bu yıl 19. kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında Gelinlik Tasarım Yarışması yapıldı. Toplam 103 tasarımcının, 206 tasarımla başvurduğu yarışmada, jüri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda finale kalan 15 tasarımcı, Fuar İzmir B Hol Defile Alanı'nda düzenlenen finalde podyuma çıktı. "Denge" temalı yarışmada finale kalan, gelenekle moderni, estetikle işlevselliği ve gösterişle sadeliği aynı çizgide buluşturan tasarımlar, büyük beğeni topladı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmanın birincilik ödülünü, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarımı Bölümü mezunu Nihan Selin Paksoy kazandı. Paksoy, 100 bin TL para ödülünün yanı sıra IF Wedding Fashion İzmir 2027 kapsamında Performans Defilesi yapma hakkının da sahibi oldu. İkincilik ve 75 bin TL para ödülü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Sevgi Aleyna Buzkıran'ın olurken, aynı bölümden mezun Seher Yılmaz üçüncü olarak 50 bin TL para ödülü kazandı.