İzmir’de tarihin en büyük narko operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, "19 Ocak'ta İzmir'de, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı narkotik operasyonu olan Narkokapan-İzmir'i gerçekleştirdik. İzmir merkezli olmak üzere 14 farklı ilimizde düzenlediğimiz bu geniş çaplı operasyonun hedefinde; mahallelerimizi, sokaklarımızı zehirlemeye çalışan, uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan, torbacılar yani sokak satıcıları vardı. Operasyonumuzun hazırlık sürecinde; özellikle gençlerimize musallat olan bu torbacılara yönelik saha takiplerimizi, teknik hazırlıklarımızı ve istihbarat çalışmalarımızı titizlikle yürüttük. Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte ekiplerimiz, bu şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit etti" diye konuştu.

"ELLERİNİ KOLLARINI KESTİK"

Yerlikaya, "Narkokapan operasyonlarıyla, zehir tacirlerinin elini kolunu kesiyoruz. Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narkokapan İzmir operasyonuna 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı. Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95. " ifadelerini kullandı.